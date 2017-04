Dagmar Boom: zevende plek op EK met Oranje-18

Volleybalster Dagmar Boom (16) uit Leunen heeft zondag met Oranje onder de 18 jaar het Europees kampioenschap in Arnhem afgesloten met 3-1 zege (25-12, 25-12, 23-25, 25-23) op Polen.

Dankzij deze overwinning is Jeugd Oranje als zevende geëindigd op het EK. Door deze klassering heeft Nederland zich geplaatst voor het European Youth Olympic Festival (EYOF), dat van 23 t/m 29 juli plaatsvindt in het Hongaarse Gyor. Dagmar Boom kwam ondanks een lichte kuitblessure toch in het actie in het duel met Polen.