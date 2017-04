Dagmar Boom met Oranje-18 onderuit tegen Duitsland

Dagmar Boom (16) uit Leunen heeft dinsdagavond met Oranje-18 op het Europees kampioenschap in Arnhem met 1-3 verloren van Duitsland. Het was de tweede nederlaag voor Oranje, dat eerder deze week het hoofd boog voor Bulgarije (1-3) en een knappe 3-0 zege behaalde op regerend Europees kampioen Rusland.

Nederland zal in de laatste twee poulewedstrijden tegen Turkije en Italië vol aan de bak moeten om kwalificatie voor het WK en het European Youth Olympic Festival in het vizier te houden. Ook tegen Duitsland begon Oranje met Dagmar Boom in de basis. De Nederlandse ploeg verloor met de setstanden 27-29, 20-25, 25-22 en 16-25. Tot en met zondag 9 april wordt in sporthal Valkenhuizen in Arnhem het EK voor meisjes onder 18 jaar gespeeld. Aan het EK doen twaalf landen mee die zijn verdeeld over twee poules van zes. Oranje staat in poule 1 samen met Bulgarije, Duitsland, Italië, Rusland en Turkije. Woensdag speelt het Nederlandse talententeam tegen Turkije en donderdag kruist Oranje-18 de degens met Jong Italië.