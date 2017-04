Dagmar Boom onderuit met Oranje -18

Dagmar Boom (16) uit Leunen heeft donderdagavond niet kunnen stunten met Oranje onder 18 jaar tegen poulewinnaar Italië. Door het 1-3 verlies (25-18, 20-25, 16-25 en 20-25) tegen de sterke Azzurri speelt Jeugd Oranje zaterdag en zondag op het Europees kampioenschap in sporthal Valkenhuizen in Arnhem voor de plaatsen 5 t/m 8.

Het team van Dagmar Boom, die wederom in de basis startte, eindigde als derde in poule 1 en neemt het zaterdag op tegen Slovenië, de nummer vier van poule 2. Bij winst speelt het Nederlands team zondag om de vijfde plek, bij verlies is de zevende plaats het hoogst haalbaar. De beste zes van de Europese titelstrijd nemen in augustus deel aan het WK U18 in Argentinië. De top zeven plaatst zich voor de EYOF (Jeugd Olympisch Festival) in Hongarije.