Imponerende zege Dagmar Boom met Oranje-18

Volleybalster Dagmar Boom (16) uit Leunen won zondag op imponerende wijze het tweede EK-duel met Oranje -18. In een sfeervolle sporthal Valkenhuizen in Arnhem versloegen de Nederlandse talenten Europees regerend kampioen Rusland met ruime cijfers: 3-0 (25-17, 25-21 en 24-20).

Na het verlies tegen Bulgarije is de sensationele winst op Rusland, de aanmoedigingen van het publiek gaven Nederland vleugels, een mooie opsteker voor Oranje, waarin Dagmar Boom in de basisopstelling begon en een sterke partij speelde. Tot en met zondag 9 april wordt in Arnhem de Europese titelstrijd voor meisjes onder 18 jaar gespeeld. Aan het EK doen twaalf landen mee die zijn verdeeld over twee poules van zes. Oranje staat in poule 1 samen met Bulgarije, Duitsland, Italië, Rusland en Turkije. Maandag hebben alle teams een rustdag. Dinsdag speelt Dagmar Boom met Oranje-18 om 19.00 uur tegen Duitsland.