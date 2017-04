Dagmar Boom sterk in Oranje-18

Dagmar Boom was uitstekend op dreef in het EK-duel met Turkije. Foto: Henk Lammen.

Dagmar Boom was uitstekend op dreef in het EK-duel met Turkije. Foto: Henk Lammen.

Dagmar Boom uit Leunen heeft zich op het EK in sporthal Valkenhuizen in Arnhem samen met haar teamgenoten van Oranje onder 18 jaar sterk hersteld van het 1-3 verlies tegen Duitsland.

Woensdagavond werd Turkije, met een aanvallend zeer sterke Boom in de gelederen, met 3-1 verslagen door het Nederlandse talententeam. De setstanden waren 25-18, 25-14, 24-26 en 25-15. Dagmar Boom scoorde in totaal 18 punten. Oranje boog eerder deze week het hoofd voor Bulgarije (1-3) en behaalde een knappe 3-0 zege op regerend Europees kampioen Rusland. Nederland staat nu op de tweede plaats in poule 1 met zes punten uit vier wedstrijden. Italië leidt met de volle buit van twaalf punten. Donderdag kruist Nederland de degens met Italië en zijn de Oranje-meiden bij een zege in drie of vier sets zeker van de tweede plek, wat ze de halve finale oplevert. Nederland is nu al zeker van de vierde plek, zaterdag spelen de pas 16-jarige Dagmar Boom en haar ploegmaats minimaal voor plek vijf tot en met acht.