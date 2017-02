Pijnlijke nederlaag Oranje Wit

De korfbalsters van Oranje Wit leden zondag een pijnlijke thuisnederlaag tegen hekkensluiter Avanti: 18-19.

In een fysieke wedstrijd in sporthal De Wetteling keek de thuisploeg bij rust tegen een kleine achterstand aan: 8-9. Oranje Wit ging ook na de rust prima om met het spel van de gasten, maar kwam uiteindelijk een doelpuntje te kort. "Dit is erg zuur. We scoren genoeg doelpunten, maar het levert uiteindelijk geen punten op", aldus speelster Aniek Drabbels. Door de nederlaag komt Oranje Wit weer in de gevarenzone van de hoofdklasse D. Voor de Leunse ploeg scoorden Dionne Drabbels (6x), Aniek Drabbels en Maureen Drabbels (beiden 3x), Nathalie Loenen, Janne Gellings en Kim Hendrix (allen 2x) en Carlijn Bonants de doelpunten.