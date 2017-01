Zege Oranje Wit

Oranje Wit won zondag in de hoofdklasse D van Rooi.

De korfbalsters uit Leunen versloegen de gasten uit Sint-Oedenrode met 16-11. De twee ploegen waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Na een 5-5 stand in de pauze kwam Oranje-Wit in de tweede helft meer in zijn spel. De kansen werden steeds beter benut en verdedigend stond de ploeg als een huis. Doelpunten Oranje Wit: Janne Gellings (6), Aniek Drabbels (3), Carlijn Bonants (2), Maureen Drabbels (2), Jessica Klaassens, Nathalie Loenen en Dionne Drabbels.