Belangrijke zege Oranje Wit

In de strijd tegen degradatie behaalden de korfbalsters van Oranje Wit zondag een belangrijke zege in en tegen Melderslo: 8-14.

Bij de rust leidden de gasten al met 3-7 en in de tweede helft speelde Oranje Wit het duel prima uit. "We hebben zeer dynamisch gespeeld, veel kansen gecreëerd en de afwerking was prima. Verdedigend stonden we als een huis", aldus speelster Aniek Drabbels (op de foto rechts) na afloop. Door de winst nemen de Leunse korfbalsters afstand van de onderste plaatsen in de hoofdklasse A. Voor Oranje Wit scoorden Aniek Drabbels (4x), Dionne Drabbels en Maureen Drabbels (beiden 3x), Kim Hendrix (2x), Janne Gellings en Carlijn Bonants. Archieffoto Peel en Maas: Henk Lammen.