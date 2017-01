Oranje Wit onderuit

Oranje Wit ging in de hoofdklasse D onderuit tegen het hoger op de ranglijst geklasseerde Prinses Irene uit Nistelrode.

De thuiswedstrijd eindigde in een 15-20 nederlaag voor de korfbalploeg uit Leunen, die halverwege het duel tegen een 6-11 achterstand aankeek. De wedstrijd ging qua spel lange tijd gelijk op, zeker in de tweede helft, maar de gasten waren beter in de afronding, vooral van afstand, en wonnen verdiend. Doelpunten Oranje Wit: Aniek Drabbels (3), Dionne Drabbels (foto 3), Jessica Klaassens (3), Maureen Drabbels (2), Carlijn Bonants, Kim Hendrix, Nathalie Loenen en Janne Gellings. Foto Henk Lammen.