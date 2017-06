"Jammer dat leerlingen tot actie zijn overgegaan"

Op het Raayland College is donderdag onrust ontstaan onder de leerlingen, omdat zij graag een tropenrooster ingevoerd wilden hebben vanwege de warmte. De directie besloot geen tropenrooster in te voeren, maar nam wel andere maatregelen tegen de warmte.

De schoolleiding van LVO Noord en LVO Weert, waar zeven scholen uit het voortgezet onderwijs onder vallen, besloot eerder deze week geen tropenrooster in te voeren. Een van de scholen, het Dendron College in Horst, besloot woensdag toch een verkort lesrooster in te voeren. "Onze leerlingen hebben dat natuurlijk meteen gehoord en zij hebben het ervaren als oneerlijk", weet ook locatiedirecteur Karen Schalkwijk. "Zij wilden dat ook. Dit heeft helaas tot onrust geleid onder de leerlingen. Na de pauze weigerden zij terug te gaan naar de lessen. We snappen goed dat het oneerlijk kan aanvoelen. Het is heel warm en natuurlijk willen sommige leerlingen nu liever niet op school zitten. De manier waarop die leerlingen donderdag met een actie hebben geprobeerd een tropenrooster te forceren, vinden wij niet de juiste manier. We staan altijd open voor een gesprek met leerlingen en ouders. Op dit moment denken we na over wat een passende maatregel kan zijn voor die leerlingen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet zijn teruggegaan naar de les."

Op het Raayland College gingen de lessen door volgens het reguliere lesrooster. "We hebben alle voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen en besloten geen lessen te verkorten of uit te laten vallen", meldt Karen Schalkwijk. "Maandag tot en met woensdag vonden de herexamens plaats en komende weken zijn er toetsweken gepland. Leerlingen en docenten hebben de tijd hard nodig om zich hierop voor te bereiden. Hierbij hebben we zeker rekening gehouden met de temperatuur. Zo is ervoor gezorgd dat lessen ingeroosterd zijn in de koelere gedeelten van het gebouw, de gymlessen zijn aangepast, leerlingen mochten drinken (halen) tijdens de les en er zijn donderdag ijsjes aangeboden aan leerlingen."

Karen Schalkwijk besluit: "We vinden het jammer dat ondanks alle maatregelen een aantal leerlingen toch tot deze actie zijn overgegaan. Het overgrote deel van de leerlingen heeft ondanks de warmte gewoon het lesprogramma gevolgd. Iedereen had het warm donderdag. Vrijdag is de hittegolf voorbij, maar in de toekomst zullen deze temperaturen nog vaker voorkomen. We denken na of we hier in de toekomst nog anders mee om kunnen gaan en zullen ouders en leerlingen hierin betrekken."