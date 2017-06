Staking voor tropenrooster op Raayland

Het Raayland College gaat de leerlingen die donderdag vanwege de hitte in het schoolgebouw weigerden hun lessen te volgen 'passende maatregelen' opleggen. De meldt de school in een brief aan de ouders van de leerlingen. Wat die maatregelen precies inhouden, is nog niet duidelijk. De school treedt vrijdag met een verklaring naar buiten.

De lessen gingen donderdag ondanks de tropische temperaturen gewoon volgens het reguliere rooster door. Dat het Dendron College in Horst, dat onder hetzelfde bestuur als het Raayland College valt, diezelfde dag wél verkorte lestijden draaide vanwege de warmte, zette kwaad bloed bij honderden leerlingen. Een groot aantal van hen weigerde collectief, ook nadat ze door de directie en teamleiders werden toegesproken en het verzoek kregen om naar hun bloedhete klas terug te gaan, hun lessen te vervolgen. Het bestuur van het Raayland College heeft maatregelen aangekondigd tegen de leerlingen die na de wilde staking vrijaf hebben genomen

Volgens het Raayland College is rekening gehouden met de temperatuur en zijn er maatregelen getroffen, zoals het inroosteren van lessen in de koelere gedeeltes van het gebouw, het aanpassen van de gymlessen, de mogelijkheid om vaker te pauzeren en water te drinken tijdens de les. Een aantal ouders heeft al aangekondigd vrijdag verhaal te gaan halen bij de directie van de Venrayse school. "Want 40 graden in de klas is niet normaal. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken", aldus een van hen. Voor vrijdag staan naar verluidt nieuwe acties gepland.