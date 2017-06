Geen tropenrooster op Raayland College

Veel scholen in het zuiden van Nederland hebben dinsdag, woensdag en donderdag een tropenrooster ingesteld. Dat betekent dat de lessen eerder van start gaan en korter duren, zodat de leerlingen 's middags niet in de hitte op school hoeven te zitten.

Dat geldt niet voor het Raayland College in Venray. Na gezamenlijk overleg met collega-scholen in de regio, te weten Horst, Panningen en scholen in Weert, is door de directie besloten geen tropenrooster in te voeren. Wel wordt docenten geadviseerd tussentijds pauzes in te lassen, zodat leerlingen water kunnen drinken. Ook wordt aan docenten lichamelijke opvoeding gevraagd de sportlessen in aangepaste vorm te geven en plant de roostermaker zoveel mogelijk de lessen in een koeler lokaal. "Het is een keuze die gemaakt is door de schoolleiding", meldt een woordvoerster. "Het is overal warm en buiten is het warmer dan binnen hier op school. Eerder stoppen betekent ook dat leerlingen eerder zouden moeten starten om geen lessen te hoeven missen. Dat is iets wat wel onderzocht wordt, maar dat kun je niet zomaar invoeren. Daarnaast vindt volgende week de toetsweek plaats en zitten een aantal eindexamenleerlingen nu in de herexamens." Het Raayland College bekijkt de komende tijd wel of bij extreme hitte de invoering van een tropenrooster, waarbij de lessen om 07.30 uur beginnen, uitkomst biedt. Dit schooljaar zal het echter zeker niet meer worden ingesteld.