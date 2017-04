Myrthe Moorrees speelt toch bekerfinale

Ondanks haar rode kaart in het duel met SC Heerenveen in de halve finale speelt PSV-speelsters Myrthe Moorrees toch de bekerfinale tegen Ajax op vrijdag 2 juni in Den Haag.

Moorrees ging ervan uit de bekerfinale te moeten missen, maar begin deze week kreeg ze van de KNVB het bericht dat zij een duel is geschorst. Het eerste duel in de play-offs op vrijdag 21 april thuis tegen FC Twente. Moorrees was uiteraard gelukkig de bekerfinale te mogen spelen. Eerder speelde zij met VVV en FC Utrecht de eindstrijd. En verloor. "Drie keer is scheepsrecht", is ze vol vertrouwen richting de eindstrijd in het Kyocera-stadion van ADO Den Haag. Moorrees: "Een bekerfinale spelen is het mooiste dat er is. We zijn beslist niet kansloos tegen Ajax. Het is een wedstrijd op zich. Hopelijk krijg ik deze keer wel een rode badjas in plaats van een witte."