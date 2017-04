Moorrrees mist bekerfinale

Door haar rode kaart tegen SC Heerenveen mist Myrthe Moorrees waarschijnlijk de bekerfinale tegen Ajax op vrijdag 2 juni in Den Haag.

"Ik vond het geel", verdedigde de Venrayse voetbalster (geknield op de foto) zich na afloop van de halve finale op De Herdgang in Eindhoven. Moorrees ontkende niet de overtreding, zij trok aan het shirt van een Heerenveen-speelster die op weg ging richting het PSV-doel, maar meende dat het niet om een doorgebroken speelster ging. "Dit is zuur", aldus een teleurgestelde Moorrees, die al eerder met VVV en FC Utrecht een bekerfinale speelde. En verloor. "Drie keer is scheepsrecht", was ze al weer vol vertrouwen richting de eindstrijd in het Kyocera-stadion van ADO Den Haag. "Een bekerfinale spelen is het mooiste dat er is. Wellicht dat we nog in beroep gaan, maar zoals het er nu naar uitziet, ga ik de finale niet spelen. Hopelijk krijg ik deze keer een rode badjas in plaats van een witte." Foto: Henk Lammen.