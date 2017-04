Myrthe Moorrees met PSV naar bekerfinale

PSV speelt op vrijdag 2 juni de bekerfinale tegen Ajax.

De Eindhovense voetbalsters, met in de gelederen Myrthe Moorrees uit Venray, wonnen zaterdag op sportpark De Herdgang in Eindhoven, na het nemen van strafschoppen de halve finale van SC Heerenveen. Na 90 minuten stond een 1-1 stand op het scorebord. Al na vier minuten kwam de thuisploeg door een treffer van Nadia Coolen op voorsprong. PSV had vervolgens genoeg kansen om in de eerste helft het duel te beslissen. De wedstrijd, waarin PSV nagenoeg geen kansen weggaf, kreeg in de 73e minuut een verrassende wending toen uitgerekend Myrthe Moorrees met een rode kaart het veld moest verlaten. Moorrees trok een speelster van de gasten, die op weg was naar het vijandelijke doel, aan het shirt. Scheidsrechter Niels Zeeman was onverbiddelijk en stuurde de Venrayse voetbalster van het veld. Pas ver in blessuretijd kwam SC Heerenveen via een treffer van Tiny Hoekstra op gelijke hoogte. Met twee gestopte strafschoppen was PSV-keepster Angela Christ de gevierde speelster in de strafschoppenserie. Een dag eerder had Ajax al de eerste halve finale met 1-3 gewonnen van PEC Zwolle. De finale tussen Ajax en PSV wordt gespeeld in het Kyocera-stadion in Den Haag. Foto: Henk Lammen.