Oranje verliest van Slovenië

In de strijd om plaats 5-8 verloren de volleybalmeiden van Jeugd Oranje zaterdag tegen Slovenië: 1-3.

Te veel eigen fouten en een vrij uit spelende opponent nekten de meiden van bondscoach Julien van de Vyver op het EK in Arnhem. Na twee uur spelen en een hele spannende slotfase werd het 1-3. Dagmar Boom uit Venray startte in de basis, maar werd in de eerste set bij een 7-11 achterstand gewisseld door bondscoach Van de Vyver. De openingsset ging met 21-25 naar Slovenië. In de tweede set herstelde Oranje zich en won overtuigend met 25-16. De derde en vierde set gingen vervolgens met respectievelijk 18-25 en 24-26 naar Slovenië. "Heel jammer dat we onze kans op kwalificatie voor het WK later dit jaar verspeeld hebben. Het was een zwaar toernooi en tegen een ploeg als Slovenië moet je zelf het spel maken. De meiden legden zichzelf daarbij te veel druk op, waardoor er te veel foutjes in ons spel slopen. Eigenlijk hebben we van onszelf verloren. Hopelijk kunnen we morgen in ieder geval nog wel kwalificatie voor het EYOF veilig stellen", reageerde de teleurgestelde bondscoach na afloop. Zondag speelt Oranje om 12.00 uur tegen Polen, dat zaterdag van Duitsland verloor.