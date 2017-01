Jong Oranje wint, Dagmar Boom hoopt op debuut

De volleybalsters van Jong Oranje wonnen donderdag in het Roemeense Ploiesti het eerste WK-kwalificatieduel met Frankrijk: 3-0.

Dagmar Boom (16) uit Leunen kwam in de eerste wedstrijd nog niet in actie. Boom, die met haar zestien lentes ruim twee jaar jonger is dan de meeste andere speelsters, hoopt tijdens het toernooi op speeltijd van bondscoach Julien van de Vyver. Normaal gesproken maakt Boom deel uit van Oranje onder 18. De selectie is voor haar al een beloning op zich en een unieke ervaring, maar natuurlijk wil ze toch graag haar debuut maken in Jong Oranje (onder 20).

De Nederlandse ploeg speelt vrijdag tegen Estland en kruist zaterdag de degens met thuisland Roemenië. Nederland moet zijn poule winnen om zich te kwalificeren voor de tweede ronde van het toernooi, óf bij de beste drie nummers twee van alle vier de poules eindigen. Als dat lukt, dan kwalificeert Jong Oranje zich voor de tweede en laatste kwalificatieronde in mei. De eindronde van het WK onder 20 vindt plaats in Mexico, van 7 t/m 16 juli.

Dagmar Boom speelt dit seizoen voor TalentTeam Papendal/Arnhem in de eredivisie.