Nieuwbouw hockeyclub start in maart

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie ondertekende Lucien Peeters, sportwethouder van de gemeente Venray, zondagmiddag de ontwikkelovereenkomst die voor de Venrayse hockeyclub de weg vrijmaakt om te starten met de nieuwbouw.

"Vier jaar hard werken door een grote groep vrijwilligers wordt nu eindelijk beloond", zegt Roger Sevenheck, voorzitter van de bouwcommissie en een van de grootste kartrekkers van het initiatief. "Alles is nu geregeld: van het schrijven van een nieuw bestemmingsplan, de afgifte van de omgevingsvergunning, de bijdrage van de gemeente Venray als de noodzakelijke garantiestelling van de Stichting Waarborgfonds Sport. De aanbesteding loopt nu en de bouwstart verwachten we in maart 2017. De opening zal in september plaatsvinden", weet Sevenheck. Voor de realisatie van de nieuwbouw is de Stichting Multifunctionele Accommodatie Venray opgericht.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.