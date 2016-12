Wout Poels sportman, Lesley Barents sportvrouw

In Zaal Zeven van Asteria is maandagavond onder grote belangstelling wielrenner Wout Poels uitgeroepen tot sportman van de gemeente Venray. Nederlands kampioene bodybuilding Lesley Barents werd verkozen tot sportvrouw en de voetbalsters SV Venray wonnen de titel beste sportteam.

De titel sporttalent ging naar Bram Zeegers (skeleton). In de categorie sporter met een beperking zag Lucie Houwen haar bronzen plak op de Paralympische Spelen rolstoelbasketbal beloond met de Venrayse sportprijs. Sportwethouder Lucien Peeters mocht de Breedtesportprijs uitreiken aan de Jeugdsport Kennismakingsdagen en Ron van der Hoff werd uitgeroepen tot trainer van het jaar 2016. Groot applaus was er ook voor Henk Willems, die tot zijn verrassing de prijs Vrijwilliger van het jaar 2016 in ontvangst mocht nemen. Hij is de kartrekker van bijna alle sport voor de lagere schooljeugd in de wijk Brukske en tevens vrijwilliger bij SV Venray.

Donderdag in nieuwsblad Peel en Maas een verslag. Vrijdagavond is op Peel en Maas TV een reportage van het sportgala te zien. Aanvang: 19.00 uur (herhaling elk uur tot en met zaterdag 18.00 uur).

Foto's: Rikus ten Brücke.