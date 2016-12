Krijgt Venray een topsportfonds? Als het aan een denktank onder aanvoering van ondernemer en sportliefhebber Danny Caelen ligt wel. Tijdens het Venrayse sportgala, afgelopen maandagavond in Zaal Zeven van Asteria, lanceerde hij het plan voor het oprichten van een topsportfonds, dat topsporters op onder meer financieel gebied wil gaan helpen.

"Venray heeft zo veel sporttalent", legt Danny Caelen uit. "Het fonds is ervoor om de topsport in Venray te bevorderen, te ondersteunen en te helpen ontwikkelen daar waar mogelijk is. Binnen Venray willen we ons met name richten op het ondersteunen van de individuele topsporter." Sinds zes maanden is een denktank actief bezig met het uitwerken van het plan voor de nieuw op te zetten Stichting Topsport Venray, meldt Caelen. "Na diverse onderlinge afspraken en bezoeken aan Topsport Limburg en sportwethouder Lucien Peeters van de gemeente Venray is definitief de doelstelling uitgesproken om een topsportfonds op te richten. Wij, en met ons de gemeente Venray en meerdere sporters en bedrijven, vinden dat zo'n fonds een toegevoegde waarde is voor de Venrayse topsportcultuur."

De Stichting Topsportfonds Venray in oprichting is op zoek naar mensen die mee willen denken en mee willen helpen bij het realiseren van dit ambitieuze plan. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Danny Caelen via e-mail dannycaelen@gmail.com.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie over het initiatief.