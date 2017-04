Domper voor Thoone en Versteegen

Freek Thoone uit Leunen en Niek Versteegen uit Ysselsteyn speelden vrijdagavond in de degradatiewedstrijd tegen Dordrecht'90 een prominente rol. Lange tijd leek Achilles'29, de ploeg van Thoone en Versteegen, op het eigen sportpark De Heikant met de zege aan de haal te gaan, maar ver in blessuretijd kwamen de gasten alsnog langszij: 2-2 (1-1).

Aanvoerder Thoone miste in de 27ste minuut van de eerste helft, bij een 0-0 stand, een strafschop. Acht minuten later scoorde Versteegen de openingstreffer voor de Groesbeekse ploeg. Lang kon de hekkensluiter in de Jupiler League echter niet genieten van de voorsprong, want in de 40ste minuut scoorde Dordrecht-speler Joey Godee uit een penalty de gelijkmaker. In de 84ste minuut van de tweede helft leek het spannende duel in het voordeel van Achilles'90 te worden beslist door een goal van Jop van Steen, maar in de 94ste minuut kwamen de gasten alsnog op gelijke hoogte door een doelpunt van Mawouna Amevor. Daardoor blijft het gat met FC Dordrecht drie punten (21 om 24). Doordat Dordrecht een veel beter doelsaldo heeft dan de hekkensluiter, lijkt degradatie voor de Groesbeekse club nu onafwendbaar. Niek Versteegen scoorde in het duel met Dordrecht voor de derde keer op rij voor Achilles'29.