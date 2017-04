Niek Versteegen gevierde man bij Achilles'29

Niek Versteegen was vrijdagavond de gevierde man bij Achilles'29. De aanvaller uit Ysselsteyn maakte als invaller in de 92ste minuut in het thuisduel met Den Bosch met een bekeken inzet de winnende treffer: 2-1.

Ook Freek Thoone uit Leunen stond in de basis van het Groesbeekse team, dat door deze zege in de strijd om directe degradatie uit de Jupiler League drie punten inloopt op concurrent Dordrecht. Met nog vier duels te gaan is de achterstand van de Groesbeekse eerstedivisionist op Dordrecht, dat met 1-0 verloor van Jong Ajax, zes punten. Na de uitwedstrijd van aankomende maandag tegen FC Volendam komt de concurrent uit Zuid-Holland naar sportpark De Heikant in Groesbeek.