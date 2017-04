Niek Versteegen weer beslissend voor Achilles'29

Niek Versteegen uit Ysselsteyn was maandagmiddag weer belangrijk voor Achilles'29.

De snelle aanvaller maakte voor de hekkensluiter in eerste divisie in de 60ste minuut de winnende treffer in het uitduel met FC Volendam, de nummer vijf op de ranglijst: 1-2. Versteegen was vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Den Bosch ook al de gevierde man voor de Groesbeekse ploeg. In die wedstrijd scoorde hij met een bekeken inzet in blessuretijd de beslissende goal: 2-1. Het gat met FC Dordrecht is na de verrassende zege op Volendam nog maar drie punten (20 om 23), twee speelrondes geleden was het verschil nog negen punten. FC Dordrecht, dat een veel beter doelsaldo heeft dan formatie van Niek Versteegen en aanvoerder Freek Thoone uit Leunen, komt komende vrijdag op bezoek op sportpark De Heikant in Groesbeek. Wint de hekkensluiter die degradatiekraker, dan is het 'Wonder van Groesbeek' met nog twee resterende duels voor de boeg wel heel dichtbij.