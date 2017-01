Debuut Dagmar Boom in Jong Oranje met winst

De volleybalsters van Jong Oranje hebben zich in het Roemeense Ploiesti geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde van het WK, dat wordt gehouden in mei.

Na zeges op Frankrijk (3-0) en Estland (3-0) werd zaterdag ook het thuisland Roemenië met 3-0 (25-22, 25-16 en 27-25) aan de zegekar gebonden. Dagmar Boom maakte tijdens deze wedstrijd met twee invalbeurten haar officiële debuut in Jong Oranje. De 16-jarige volleybalster uit Leunen speelt normaal gesproken in Oranje onder 18 en kwam in de eerste twee wedstrijden van Jong Oranje (onder 20) niet in actie. De eindronde van het WK onder 20 vindt plaats in Mexico, van 7 t/m 16 juli. Dagmar Boom speelt dit seizoen voor TalentTeam Papendal/Arnhem in de eredivisie.