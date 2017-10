(Advertorial) Open dag bij SGL Activiteitencentrum

Voor mensen met hersenletsel is 'weer verder komen' heel belangrijk

Meer over hoe dat kan tijdens de open dag in SGL activiteitencentrum Venray

Een kijkje achter de schermen

Onze activiteiten in activiteitencentrum (AC) Venray zijn belangrijk voor mensen met hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Nieuwsgierig? Op zaterdag 4 november organiseert het AC een bruisende open dag. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen. Komt u ook?

Uiteenlopende activiteiten

Tijdens de open dag zijn er allerlei demonstraties van de uiteenlopende activiteiten in het AC. Van sport tot creatief, van koken tot bewegen op muziek (volgens de Ronnie Gardiner Methode), van geheugentraining tot fitness en alles daartussenin! Tijdens een aantal presentaties kunt u zelf actief aan de slag gaan.

Informatiemarkt

Tevens biedt de open dag een informatiemarkt en komen onze mogelijkheden voor mensen met afasie of beginnende dementie aan bod. Daarnaast krijgt u informatie over Hersenz, een innovatieve behandeling voor mensen met hersenletsel, die door SGL wordt aangeboden in Limburg. Verder kunnen bezoekers van de open dag door middel van een korte film zien hoe deelnemers het maximale uit hun mogelijkheden halen.

Vogelhuisjes, mozaïek en meer

Wist u daarnaast dat het AC allerlei mooie artikelen zelf maakt? Denk daarbij aan keramieken beelden, vogelhuisjes, mozaïeken en nog veel meer. Stuk voor stuk bijzondere producten op maat, die leuk zijn als decoratie of cadeautje! Tijdens de open dag kunt u de producten bekijken en eventueel bestellen.

Kortom, er is van alles te doen tijdens de open dag. Wilt u even uitrusten, dan staan er koffie, thee en een zelfgebakken versnapering klaar.

Praktische informatie

Locatie: SGL activiteitencentrum Venray (Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX Venray)

Datum: 4 november 2017

Tijd: 11.00 uur - 15.00 uur

Toegang: gratis

Wij hopen u te mogen begroeten op 4 november!

Over SGL

SGL helpt mensen met een lichamelijke beperking en/of hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hersenbloeding) om toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL biedt door heel Limburg uiteenlopende behandelingen, trainingen en begeleidingsmogelijkheden. 530 medewerkers en vele enthousiaste vrijwilligers ondersteunen ongeveer 1.400 cliënten.