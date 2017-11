Frank Hazeu wil VVD-lijst aanvoeren

Bij de VVD is een machtstrijd ontstaan over het lijsttrekkerschap. Ingeborg de Barbanson, de huidige fractieleider, leek de enige kandidaat. Ze werd ook voorgedragen door het partijbestuur, maar Frank Hazeu diende zich aan als tegenkandidaat.

Afgelopen zaterdag vond tijdens de ledenvergadering in Ottersum de verkiezing plaats voor de acht VVD-afdelingen die onder de regio Maasland vallen. Bij Venray behaalden De Barbanson en Hazeu evenveel stemmen. Daardoor wordt er voor Venray een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven. Die zal vermoedelijk half november zijn. De Barbanson reageert vrij nuchter op de patstelling die nu is ontstaan. "Iedereen kan zich als tegenkandidaat aanmelden. We moeten de volgende stemming maar afwachten." Frank Hazeu werkte 35 jaar voor ABN-Amro waarvan zeventien jaar in het buitenland. "Vanwege mijn werk mocht ik niet politiek actief zijn. Ik ben al lang bij de VVD betrokken als bestuurslid en op het organisatorische vlak. Sinds anderhalf jaar zit ik weer in het bestuur. Ik heb de situatie in Venray eens bekeken en me kandidaat gesteld. Ik vind dat het tijd is voor een frisse wind en om een ander geluid te laten horen."

Hazeu weet nog niet wat hij doet als De Barbanson toch weer lijsttrekker wordt. "Met dat scenario houd ik geen rekening. Ik ga ervan uit dat ik win."