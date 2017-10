Venray in het teken van Halloween

Het centrum van Venray stond zondag helemaal in het teken van Halloween.

Niet alleen waren de winkeletalages in Venray aangepast aan het griezelfeest, ook was in het centrum gezorgd voor passende muziek en dans en was de fontein op het Schouwburgplein de hele dag (bloed)rood verlicht. Naast de kleurwedstrijd konden de kinderen ook dit jaar weer meedoen aan een verkleedwedstrijd. Een jury met fotograaf legde zoveel mogelijk 'prachtige' griezels vast.

Na alle middagactiviteiten werd het 's avonds in de schemer en duisternis steeds spannender, met onder meer de populaire 'trick-or-treath'-tocht. De kinderen ontvingen tijdens deze griezeltocht bij alle deelnemende winkeliers een kleine traktatie. Ook konden de bezoekers van het centrum genieten van optredens van een aantal muziek- en dansgroepen, uiteraard met enge geluiden en griezelfiguren. Halloween in Venray trok ook dit jaar weer duizenden belangstellenden. Stemmen op alle deelnemers van de verkleedwedstrijd kan op de Facebookpagina van Venray Bloeit.