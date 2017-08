Venray van toen op Peel en Maas TV

Jerusalem in Venray staat centraal in de komende uitzending van Venray van toen.

Jerusalem in Venray staat centraal in de komende uitzending van Venray van toen.

Het programma Venray van toen toont zaterdag 2 september een documentaire over het voormalige klooster en pensionaat Jerusalem in Venray.

In deze documentaire met als titel 'Van een gesloten naar een open gemeenschap' vertellen zusters en oud-leerlingen over hun ervaringen en belevenissen uit de periode 1915 tot 1985. In augustus was deel 1 van deze uitzending te zien. Venray van toen is een geschiedenisprogramma met historische beelden uit de gemeente Venray. Het programma wordt ingeleid door presentator Paul Rutten. Dit programma komt tot stand door een samenwerking tussen Sinvid Mediamakers en Van den Munckhof BV.

De nieuwe uitzending van Venray van toen wordt vanaf zaterdag 2 september 19.00 uur elke twee uur herhaald tot en met zondag 3 september 17.00 uur. Het programma Venray van toen komt tot stand door een samenwerking tussen Sinvid Mediamakers en Peel en Maas TV.