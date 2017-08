De tweede editie van 'Barbecue ALS de wereld uit!' vindt plaats in het weekend van vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september. Initiatiefnemer voor de landelijke actie is Norbert Hulleman uit Venray, die van plan is om op en rondom nationale Burendag 2017 nog meer geld dan vorig jaar, een kleine 10.000 euro, in te zamelen voor de Stichting ALS.

Norbert Hulleman is in samenwerking met de Stichting ALS en A-Z Barbecue & Gourmet Party Service BV ook dit jaar weer bezig met de voorbereidingen op de tweede editie van de actie. De 'formule' is simpel. Bij elke bestelling van het ALS Barbecuemenu van 9,95 euro draagt A-Z Barbecue 2,50 euro af aan het goede doel: de Stichting ALS. De komende dagen en weken gaat Hulleman samen met zijn medeorganisatoren in ieder geval flink promotie maken voor de actie. "Ik heb zelf ervaren hoe het is om een dierbare aan deze ziekte te verliezen. Vandaar mijn oproep aan iedereen: barbecue ALS op en rondom Burendag de wereld uit!" Bestellingen voor de landelijke ALS-actie kunnen worden geplaatst via de website www.barbecue.nl.

In Peel en Maas van deze week meer informatie over de actie.