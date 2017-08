Inloopmiddag Hospice Zenit

"Iets kunnen betekenen voor anderen in hun laatste levensfase, dat geeft mij een enorm gelukkig gevoel", benadrukt William Driessen. Hij is een van de vele vrijwilligers van Hospice Zenit aan de Hoenderstraat in Venray. Op zaterdag 26 augustus is er tussen 13.30 en 15.30 uur een inloopmiddag voor mensen die meer willen weten over Hospice Zenit en het vrijwilligerswerk.

Hospice Zenit is het centrum voor palliatieve terminale zorg in Venray. Ongeneeslijk zieke mensen brengen er in een huiselijke omgeving hun laatste levensdagen door. Naasten zijn er, net als thuis, voor gezelschap, hulp en zorg. Verpleegkundigen en vrijwilligers geven er, ingevuld naar wensen en behoeften van de gasten, de best mogelijke zorg en ondersteuning.

In Peel en Maas van deze week meer informatie.