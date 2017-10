Voetbal in regio Venray

Ruim verlies van Venray

Venray leed op bezoek bij Minor in Nuth een ruime 5-1 nederlaag in de eerste klasse D. Na vijf minuten namen de Zuid-Limburgers de leiding: 1-0. Even later kwam Venray langszij toen Dimitris Touratzidis uit een scrimmage de 1-1 binnentikte. Daarna had Venray het beste van het spel maar voor rust werd niet meer gescoord. Vlak na de pauze benutte Minor een makkelijk gegeven penalty: 2-1. Toen even later de 3-1 viel was het duel gespeeld. In de slotfase liep Minor nog uit naar 5-1.

SSS'18 wint in Waalwijk

SSS'18 won de uitwedstrijd tegen WSC in Waalwijk met 2-3 in de tweede klasse H. De Overloners kenden met de wind mee een prima start. In de 10e minuut scoorde Thomas Botden uit een hoekschop via de handen van de keeper de 0-1. Na ruim een kwartier gaf Frits Lucassen een steekbal op Bas Joosten: 0-2. Net binnen het halfuur scoorde Joosten de 0-3. Vlak na rust kwam WSC op 1-3. Het werd nog spannend toen in de 80e minuut de 2-3 viel maar SSS'18 hield stand.

Geen doelpunten in Vierlingsbeek

Volharding speelde thuis met 0-0 gelijk tegen de nummer twee Emplina in de tweede klasse H. In de eerste helft hadden de Vierlingsbekers het beste van het spel. Marc van Rens miste twee kansen om de score open te breken. Na de pauze waren de rollen omgedraaid. Gerben Wieleman, die na een uur de geblesseerde keeper Job Vullings afloste, moest enkele reddingen verrichten om een nederlaag te voorkomen. In de slotfase joegen beide ploegen op de winst maar treffers bleven uit.

Ysselsteyn wint makkelijk in Helmond

Ysselsteyn had een vrije eenvoudig voetbalmiddag op bezoek bij hekkensluiter Helmondia in de derde klasse C. De Ysselsteyners wonnen met 2-4. Na 36 minuten scoorde Frank Jespers de openingstreffer: 0-1. Even later benutte Martijn Janssen een strafschop: 0-2. Na de pauze liep Ysselsteyn verder uit door doelpunten van Stan Bouten en Dennis Teunissen: 0-4. Daarna sloop er nonchalance in het Ysselsteynse spel. Daardoor konden de Helmonders nog twee keer scoren: 2-4.

Oostrum verliest in Arcen

De nummer twee Oostrum leed een verrassende 2-1 nederlaag op bezoek bij hekkensluiter DEV-Arcen in de vierde klasse E. De rood-witten hadden moeite met het fysieke spel van de Arcenaren. Na twintig minuten nam de thuisploeg de leiding: 1-0.Na de pauze startte Oostrum goed maar de gelijkmaker bleef uit. Halverwege de tweede helft scoorde DEV op een cruciaal moment de 2-0. Pas in de slotminuut kon Oostrum iets terugdoen door een treffer van Jac Cuijpers: 2-1.

Leunen wint knap van Kwiek

Leunen boekte thuis een knappe 2-1 overwinning op Kwiek Venlo in de vierde klasse E. Na de doelpuntloze eerste helft namen de oranje-witten in de 53e minuut de leiding. Op aangeven van Thomas Weijs scoorde Stefan Jacobs met een schot in de kruising de 1-0. Vijf minuten later kwamen de Venlonaren op gelijke hoogte: 1-1. In de slotfase trok Leunen de winst naar zich toe. Uit een voorzet van Stefan Jacobs kopte verdediger Tom Riensema de 2-1 binnen.

BVV'27 koploper na winst in topper

Door de 3-2 thuiszege in de topper tegen lijstaanvoerder Merselo nam BVV'27 de koppositie over in de vijfde klasse E. Na vijf minuten zette Lou van Kempen de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Nils Jakobs omzeilde de buitenspelval en bracht de stand weer in evenwicht: 1-1. Na de pauze was opnieuw Lou van Kempen trefzeker: 2-1. Merselo-verdediger Bas Philipsen kreeg rood vanwege hands. Sil Arts bracht de stand op 3-1. Merselo kwam nog op 3-2 door een kopbal van Ahmad Qurishi.

SV United klimt naar tweede plaats

SV United won de thuiswedstrijd tegen Sambeek met 3-1 in de vijfde klasse E. SV United kwam sterk uit de startblokken en na 26 minuten brak topschutter Indy Philips de score open: 1-0. Na de pauze werd een penalty van Michal Kolodziejski gekeerd door de keeper maar uit de rebound scoorde Niek van Bergen toch de 2-0. De bezoekers verkleinden de achterstand tot 2-1. Pas in de slotminuut stelde SV United de winst veilig door een treffer van Michal Kolodziejski: 3-1.

Eerste winst voor Sporting ST

Rodelantaarndrager Sporting ST heeft de eerste zege binnen in de vijfde klasse E. De derby in Oirlo tegen SVOC'01 werd met 1-2 gewonnen. In de beginfase was Sporting ST sterker en Pim Smits scoorde na acht minuten de 0-1. De bezoekers verzuimden verder afstand te nemen. Net na rust kreeg SVOC'01 een penalty maar doelman Bram Willems stopte de elfmetertrap van Danny Houwen. In de 83e minuut viel de 0-2 door Sven Kerstjens. Vlak voor tijd scoorde Danny Houwen de 1-2.

Holthees in slotfase onderuit

Holthees leed op bezoek bij Montagnards in Bergen een 4-2 nederlaag in de vijfde klasse E. Na een halfuur scoorde de thuisploeg de 1-0. Halverwege de tweede helft liep Montagnards uit naar 2-0. Daarna draaide de wedstrijd om. Boy Leisiwal schoot van afstand de 2-1 binnen. Drie minuten later was het al gelijk door een treffer van Denny Loenen: 2-2. Holthees ging voor de winst maar een vrije trap werd de blauw-witten zes minuten voor tijd noodlottig: 3-2. Vlak voor tijd viel nog de 4-2.

Foto: BVV'27 won de derby tegen Merselo: 3-2. Foto Henk Lammen.