Voetbal in regio Venray

Venray komt goed terug maar verliest toch

Venray verloor de thuiswedstrijd tegen Chevremont met 2-3 in de eerste klasse D. Het was een duel met twee totaal verschillende helften. Voor de pauze had Venray weinig in te brengen en keek halverwege tegen een 0-2 achterstand aan. Na de thee waren de rollen omgedraaid. De ingevallen Bram Vievermans scoorde de aansluitingstreffer: 1-2. Venray drukte door en Jarno Peeters scoorde in de 85e minuut de 2-2. Vanaf de aftrap greep Chevremont toch nog de winst: 2-3.

Volharding haalt uit tegen Venhorst

Volharding won thuis vrij eenvoudig met 5-0 van Venhorst de tweede klasse H. Vanaf het begin zetten de Vierlingsbekers de tegenstander onder druk. Na zes minuten brak uitblinker Joep Beurskens de score open: 1-0. Na een halfuur trof Beurskens opnieuw doel en vlak voor de pauze scoorde Marc van Rens de 3-0. Na de thee bleef Volharding domineren. Uit een corner kopte verdediger Nino Janssen de 4-0 binnen. Kas van den Bosch bepaalde de eindstand op 5-0.

Ysselsteyn verslaat MULO

Nieuwkomer Ysselsteyn heeft zijn derde zege te pakken in de derde klasse C. Thuis wonnen de Ysselsteyners met 2-0 van MULO uit Helmond. De bezoekers begonnen goed maar gaandeweg nam Ysselsteyn het initiatief over. De rust ging in met een 0-0 stand. Vlak na de pauze kopte Wout Gommers de 1-0 binnen uit een hoekschop van Martijn Janssen. In de 82e minuut scoorde Dennis Teunissen met een schitterend afstandschot de 2-0.

Leunen verliest van SVEB

Leunen ging in Broekhuizenvorst met 3-2 onderuit tegen SVEB in de vierde klasse E. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong: 1-0. Na een kwartier bracht Pim Weijs de stand in evenwicht: 1-1. Na de pauze nam SVEB opnieuw de leiding: 2-1. Leunen zat niet goed in de wedstrijd en een kwartier voor tijd viel de beslissing toen Jessy de Kok in zijn eigen doel schoot: 3-1. Leunen kreeg even later nog een strafschop na een handsbal. Vanaf de stip schoot Frank Gielens de 3-2 binnen.

Oostrum gelijk tegen Melderslo

Koploper Oostrum speelde in de vierde klasse E met 2-2 gelijk tegen Melderslo. De bezoekers openden fel en kwam al na vijf minuten op voorsprong: 0-1. Melderslo miste daarna nog een paar goede kansen. Halverwege de eerste helft scoorde Chris Wilschut de 1-1. Toen Oostrum vanwege een blessure met tien man op het veld stond sloeg Melderslo weer toe: 1-2. Na de pauze maakte Oostrum jacht op de gelijkmaker. Die viel in de 70e minuut door opnieuw Chris Wilschut: 2-2.

BVV'27 wint ruim van SVOC'01

BVV'27 won thuis de derby tegen SVOC'01 royaal met 5-1 in de vijfde klasse E. Na 25 minuten opende Roel Verkoijen de score: 1-0. Willem Karman schoot even later de 2-0 binnen. Daarna kon SVOC'01 iets terug doen via een treffer van Sid Peeters: 2-1. Twee minuten later herstelde Willem Karman de marge weer: 3-1. Na de pauze schoot Joost Wijnhoven al snel de 4-1 binnen. BVV'27 miste nog veel kansen. Sil Arts bepaalde in de 78e minuut de eindstand op 5-1.

Merselo klopt SVS met 3-0

Merselo klopte voor eigen publiek SVS uit Stevensbeek met 3-0 in de vijfde klasse E. Na zes minuten zette Nils Jakobs de geel-zwarten op een 1-0 voorsprong. De bezoekers werden enkele keren gevaarlijk maar scoorden niet. Een kwartier na rust viel de 2-0 door een eigen doelpunt van een SVS-verdediger. Tim Philipsen schoot in de 75e minuut de 3-0 binnen. Merselo kreeg een penalty toen Robin van Dijck werd gevloerd. Tim Philipsen schoot vanaf elf meter op de keeper.

Sporting overklast door SV United

De derby Sporting ST-SV United eindigde in een doelpuntenfestival (1-11) in de vijfde klasse E. De thuisploeg werd overklast door de aanvalskracht van SV United. Na tien minuten opende Michal Kolodziejski de score: 0-1. Daarna was Indy Philips vier keer trefzeker en daar tussendoor scoorde Ramon Rutten tegen: 1-5. Net voor rust bracht Niek van Bergen de stand op 1-6. Na de pauze liep SV United uit naar 1-11 door Michal Kolodziejski, Kacper Ciupa (2x) en Rik van de Pasch (2x).

Holthees na rust overlopen

Holthees verloor de thuiswedstrijd tegen America met 1-7 in de vijfde klasse E na een ruststand van 1-1. Stef Janssen zette na twintig minuten de thuisclub op voorsprong: 1-0. Vanaf de aftrap viel direct de 1-1 gelijkmaker. America werd sterker en miste enkele goede kansen waardoor Holthees verder ongeschonden het rustsignaal haalde. Toen net na de pauze de 1-2 viel was het hek van de dam. America voerde met de regelmaat van de klok de score op naar 1-7.