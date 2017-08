Ysselsteyn pakt Venray Cup

Op het zonovergoten sportpark van Merselo won Ysselsteyn zondagmiddag de Venray Cup.

In de finalepoule startten de Ysselsteyners met een 5-0 zege op titelhouder SVOC'01. Daarna speelde Ysselsteyn gelijk (1-1) tegen Venray 2, dat in het slotduel met meer dan vijf goals verschil van SVOC'01 moest winnen. Dat lukte niet, want de Venraynaren bleven op 4-0 steken. Daardoor greep Ysselsteyn voor de zevende maal de Venray Cup. De laatste keer was in 2013. Venray pakte de tweede plaats.

Op de foto overhandigt Peel en Maas-hoofdredacteur Ron Koenen de cheque aan Venray-trainer Gert-Jan Wismans. Foto: Lotte Kamphuis.