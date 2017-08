Ploegentijdrit in de startblokken

De organisatie van de Venrayse ploegentijdrit maakt zich op voor de tweede editie van dit wielerspektakel.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 augustus (vandaag) van 16.30 tot 19.30 uur. "Er hebben zich tot nu toe dertig teams opgegeven, zowel heren-, dames- als jeugdteams. Zij strijden om de hoogste eer in drie categorieën", weet pr-man Ron Koenen van de Stichting Wielerpromotie Venray.

TWC Oostrum en de Stichting Wielerpromotie Venray tekenen opnieuw voor de organisatie van dit wielerspektakel, dat dit jaar als hoofdsponsor Secutor Security aan zich heeft verbonden. Net als vorig jaar is de start- en finishlijn getrokken op het Schouwburgplein. Ruim veertig vrijwilligers zijn in de weer om het de wielrenners, en het publiek, naar de zin te maken. Elke ploeg bestaat uit vier renners en de planning is dat de ploegen om de drie minuten starten. Het parcours (ruim 15 km): vertrek Schouwburgplein, Kempweg, Hardeweg, Handrik, Pas, Haag, Grootdorp, Kleindorp, Op de Ries, Ossendijk, Zandstraat, Weverslo, Janslust, Kiekweg, Vliezenweg, Hardeweg, Kempweg, Schouwburgplein (finish).

"Wij vragen de bewoners van die straten vanwege de veiligheid van de deelnemers om zaterdag tussen 15.30 en 19.30 uur geen auto's te plaatsen op de rijweg. Ook zijn er enkele wegen afgesloten. Het is bijna niet te voorkomen dat er mensen zijn die hiervan een paar uur overlast ondervinden. Daarvoor bij voorbaat de excuses van de organisatie."