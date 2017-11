Wethouder ontbijt mee op De Hommel

Wethouder Martijn van der Putten schuift tijdens de week van het Nationale Schoolontbijt op donderdag 9 november aan bij basisschool De Hommel in Venray.

Het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar groter dan ooit. Op bijna 3000 scholen in heel Nederland schuiven zo'n 500.000 kinderen aan voor het ontbijt. Het schoolontbijt is dit jaar extra bijzonder, want het is de vijftiende editie. Het thema is Gezond ontbijten is geen kunst. Van der Putten schuift om 08.30 uur aan. Samen met de klassen uit onder-, midden- en bovenbouw geniet hij tot 09.30 uur van het ontbijt. Daarna krijgt de wethouder een rondleiding van de leerlingen door de school. Aansluitend leest Van der Putten de kleuterklas voor.