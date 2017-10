Polenhotel definitief van de baan

Het Polenhotel op het terrein van de oude melkfabriek in Leunen is definitief van de baan.

Dinsdagavond was er opnieuw geen raadsmeerderheid voor de huisvesting van 288 arbeidsmigranten in twee appartementencomplexen. Net als in de raadsvergadering van 19 september staakten de stemmen: dertien voor, dertien tegen. CDA, D66 en PvdA stemden voor. De andere vijf partijen (inVENtief, PP2, Samenwerking, SP en VVD) waren tegen.