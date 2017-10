Toneel Vondel Castenray

Toneelgroep Vondel treedt komend weekend met haar toneelstuk Straatman op in De Wis in Castenray. Het stuk is een vrolijk misdaadverhaal, dat is geschreven door Jo Snoeren en geregisseerd door Piet Kuijpers.

Als inspecteur Minerva komt mededelen dat de man van Hetty is omgekomen, komt haar zus Betty bij haar inwonen om haar te steunen. Hetty is nu de eigenaar van de vleesfabriek van haar veel te vroeg overleden man. Maar Carla, haar dochter die daar ook werkt, weet wat ze wil en eist de leiding van de fabriek op. Maar dan vinden ze een gewonde man in de tuin. Op het eerste oog lijkt het een zwerver te zijn, maar niets is wat het lijkt. Het blijkt de man van Hetty te zijn die is vermoord en iedereen wordt verdacht. Zo ook Alberta, de huishoudster van de familie, omdat ze volgens eigen zeggen veel te weinig verdient en omdat ze wist dat Charles de Rijke half Nederland tussen de lakens had.

Hoe dit gaat aflopen is op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober om 20.00 uur te zien in De Wis in Castenray. Kaartjes voor het uitvoering zijn te reserveren via mieke@seijkens-engels.nl of via telefoon 0478-571393.