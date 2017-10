IVN Geijsteren-Venray houdt op zaterdag 28 oktober een nachtavontuur in natuurgebied de Paardekop in Ysselsteyn.

Deze nachttocht in het kader van de Nacht van de Nacht is voor volwassenen en kinderen en start tussen 19.30 en 20.30 uur. Op 28 oktober, de landelijke Nacht van de Nacht, is bij helder weer nog een klein sikkeltje van de maan zichtbaar, maar zo weinig dat er nauwelijks licht is. Dit betekent dat het behoorlijk donker wordt in de Paardekop. Tijdens deze avond kan op veel manieren genoten worden van het donker: Wat is er spannender dan een nachtelijke tocht in donker natuurgebied? Het IVN heeft een route gemarkeerd in de bossen van de Paardekop, zodanig dat niemand het risico loopt in het donker te verdwalen.