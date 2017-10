'Spiekbriefje' besluit melkfabriek Leunen

Stichting Passend Plan Melkfabriek Leunen heeft aan alle raadsleden van de gemeente Venray een persoonlijk geadresseerd 'spiekbriefje' overhandigd.

De actie is op touw gezet aan de vooravond van de tweede stemming in de gemeenteraad over het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten in de voormalige melkfabriek in Leunen. Dit 'spiekbriefje' geeft volgens de stichting 'helder de feiten weer en is een handig hulpmiddel om even uit de politieke gevoeligheden te stappen. Het gaat tenslotte om de inhoud en de belangen van de inwoners en de arbeidsmigranten'.

Deze tweede stemronde vindt op dinsdag 31 oktober plaats. De stemmen op 19 september 2017 in de gemeenteraad staakten (dertien tegen dertien) omdat een raadslid van Samenwerking Venray wegens ziekte afwezig was. De stichting roept de raadsleden wederom op om het collegebesluit terug te draaien. De stichting maakt tijdens de komende raadsvergadering opnieuw gebruik van het spreekrecht en licht voorafgaand aan de stemming de feiten en standpunten en eventuele gevolgen nogmaals toe. Het plan stuitte de afgelopen maanden op veel verzet in de buurt, van de dorpsraad en van de speciaal in het leven geroepen Stichting Passend Plan Melkfabriek Leunen.

Donderdag in Peel en Maas een verslag van de discussie in de raad.