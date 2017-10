Jubileum Dorpsklank Castenray

Fanfare Dorpsklank uit Castenray viert in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 november het 40-jarig jubileum. Een van de hoogtepunten is de strijd om de Blaos Promotie Cup, een muziektoernooi tussen korpsen uit de gemeente Venray.

Op zaterdag 4 november spelen alle muziekkorpsen naast een inspeelwerk twee stukken en worden door een jury, bestaande uit Geert Jacobs en burgemeester Hans Gilissen, beoordeeld. "Er zit wel degelijk een competitie-element in, maar daarnaast is het een laagdrempelig evenement. Het uiteindelijke doel is om saamhorigheid, muzikaliteit en bovenal gezelligheid tussen de deelnemende korpsen te bevorderen", aldus voorzitter René Duijkers. In Peel en Maas deze week alle informatie over het jubileum. Op de foto een groepsfoto ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van Dorpsklank.