Teken- en schildercursussen Jerusalem

Beeldend kunstenaar Marlies van Zeben start onder de naam KlasseKunst met ingang van dinsdag 19 september haar teken- en schildercursussen bij Kunstencentrum Jerusalem in Venray.

Kinderen en volwassenen kunnen zich inschrijven voor een cursus van 24 lessen die op de dinsdag worden gehouden. De kindercursus is bestemd voor leerlingen van het regulier en speciaal basisonderwijs. Er wordt gewerkt in een kleine, beschutte groep waar iedereen tot zijn recht komt. Het gaat vooral om het plezier in creatief bezig zijn, leren van elkaar, samen en alleen werken. Voor de volwassenen geldt dat zij, aan de hand van thema's, kunnen kiezen voor een heel eigen koers, of kunnen vragen om een meer persoonlijke begeleiding. Leren kijken en het ontwikkelen van een eigen handschrift is essentieel bij deze cursus, ondersteund door het aanleren en toepassen van een aantal basistechnieken. Er is aandacht voor figuratief werken, maar ook abstract. Meer informatie is te vinden op www.marliesvanzeben.nl/cursussen-en-workshops.