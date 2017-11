Waarderingspenning voor Jeanne Hendrix

Burgemeester Hans Gilissen heeft donderdagavond de bronzen waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt aan Jeanne Hendrix (72). Dat gebeurde bij gelegenheid van haar afscheid van de Participatieraad.

Jeanne Hendrix zet zich al sinds het in werking treden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 in voor de belangen van de betrokkenen als voorzitter van de WMO Klankbordgroep en sinds 2015 voor de lokale vertaling van de gevolgen van de Participatiewet. De WMO Klankbordgroep is een belangrijk adviesorgaan voor de gemeente en Jeanne Hendrix heeft hier met bijzondere bevlogenheid aan bijgedragen. Sinds de oprichting van de Stichting Gehandicapten Platform Venray (GPV) in 1993 is ze als een van de initiatiefnemers nauw hierbij betrokken. Het GPV behartigt de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Venray. Het platform signaleert en inventariseert knelpunten en maakt zich sterk om hiervoor oplossingen te vinden. Het GPV treedt in overleg met organisaties, instanties en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van hulp- en zorgverlening aan mensen met een handicap of chronische ziekte. Het gaat hierbij om wonen, vervoer, werken, inkomen, opleidingen, toegankelijkheid, ontspanning en andere zaken.

Naast bovengenoemde organisaties is Jeanne Hendrix ook al meer dan tien jaar actief in het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen als afgevaardigde van de Participatieraad en in de werkgroep Zorgbelang Venray.