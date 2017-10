Prijswinnaars Jouw geluk in Venray

In het Venrays Museum zijn zondag de prijzen uitgereikt van de fotowedstrijd Jouw geluk in Venray, georganiseerd door de werkgroep Cultuur-lab van het Venrays Museum.

Leerlingen van basisscholen én volwassenen hebben in de afgelopen weken hun foto kunnen insturen die hun Geluk in Venray uitstraalde. In de afgelopen weken werden de foto's tentoongesteld in het Venrays Museum. Voor de fototentoonstelling werden 64 foto's ingezonden door basisschoolleerlingen en volwassenen. Bezoekers van de expositie werden uitgenodigd om bij de voor hen meest aansprekende foto's aan te geven waarom ze deze foto's waardeerden. Ongeveer 280 mensen hebben zo laten weten welke foto's voor de publieksprijzen in aanmerking kwamen.

Onder voorzitterschap van wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray heeft ook de vakjury hún winnende foto's gekozen. De winnaars van de publieksprijzen zijn geworden Joep van Goch en Fien Keyzers (basisschool De Keg). Bij de vakjury vielen de foto's van Maarten Arts en Charissa van Mill (basisschool) in de prijzen. De winnende foto's zijn in de komende weken nog te zien in het Venrays Museum.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.

Foto: Charissa van Mil



Foto Fien Keyzers



Foto: Maarten Arts