Man is rijbewijs kwijt vanwege rijden onder invloed

Een 49-jarige man uit Overloon is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. De automobilist werd zaterdagavond betrapt op het rijden onder invloed. Agenten zagen de man op de Rondweg in Overloon rijden.

De Brabander viel op door zijn opmerkelijke rijgedrag en daarom kreeg hij een stopteken van de politie. Aangezien de man naar alcohol rook, is hij meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat de man bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. De uitslag was namelijk 830 ug/l. Voor ervaren bestuurders is 220 ug/l het maximum.