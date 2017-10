Geen treinverkeer tussen Venlo en Boxmeer door werkzaamheden

In het weekend van 28 en 29 oktober rijden er geen treinen tussen Venlo en Boxmeer in verband met werkzaamheden aan het spoor. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren.



Om gebruik te maken van de vervangende bussen hebben reizigers een geldig vervoerbewijs nodig zoals een OV-chipkaart. Hiermee dienen ze te zijn ingecheckt bij het betreffende station. Het is vanwege de inrichting van de bus niet mogelijk een fiets mee te nemen. Afhankelijk van de bestemming kan de busreis 15 tot 45 minuten langer duren dan de reguliere treinreis. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl/limburg. Reizigers die vanwege een lichamelijke beperking met een rolstoel reizen, kunnen hun reis vooraf kenbaar maken bij de klantenservice van Arriva via telefoon 0900 2022022. Er wordt dan voor een rolstoeltoegankelijke taxi gezorgd.