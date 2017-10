Fluitenkunstenaar lanceert cd

Onlangs heeft Meerlonaar Luuk Lenders, multi-instrumentalist en fluitenkunstenaar, het solo-album Bosduif uitgebracht en onder grote belangstelling gepresenteerd bij zijn ouders in de woonkamer van Meerlo.

Meteen daarna gaf hij een concert in werftheater de Witte Lely in Utrecht. Beide concerten werden druk bezocht en het publiek was laaiend enthousiast. Lenders speelde een avondvullend programma met improvisaties, eigen composities, acts en verhaaltjes, op zijn tientallen fluiten, accordeon, percussie en vele andere instrumenten. Een concert van Lenders is geen doorsnee volksmuziekconcert te noemen. Zijn unieke creativiteit, humor en veelzijdigheid verwondert het publiek en er wordt veel gelachen en meegedaan. Om soloconcerten andere kleuren mee te geven, werkt Lenders regelmatig samen met gastmuzikanten. "Tijdens deze concerten speelde Iris Schram uit Soest mee op haar harp, terwijl ze tevens enkele liederen in de Keltische taal zong. Zangeres/dwarsfluitiste Corine Borsje zong enkele liederen in het Fries."

Andere gastmuzikanten waren gitarist/violist Ron Spee, zanger/gitarist Juul Wijnhoven en zanger/banjospeler Rob Geereadts. Het album Luuk Lenders - Bosduif bevat tien nummers, allemaal gecomponeerd en/of geïmproviseerd door Lenders zelf. "Ik heb niet opgezocht of een Bosduif eigenlijk wel bestaat, maar een bosduif is net als ik een fluitende vogel die graag in de natuur is." Tevens zijn alle instrumenten door Lenders zelf bespeeld. "Het is een prachtig album geworden, ik ben er blij mee", aldus Lenders. "Een creatief album waarbij ik vele bijzondere fluiten en creatieve ideeën een plekje heb kunnen geven." De cd is verkrijgbaar via Luuks website en tijdens zijn optredens. Luuk Lenders tekende ook de hoes van de cd. Voor meer informatie kijk op www.luuklenders.com.