Hardleerse automobilist voor de rechter

Bij een controle van de politie in de nacht van zaterdag op zondag is een 34-jarige automobilist uit Venray twee keer bekeurd voor het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Tevens is zijn rijbewijs ingevorderd.

Bij de ademanalyse in het politiebureau in Venray bleek dat de bestuurder zowel de eerste als tweede keer te veel had gedronken. Ondanks een verbod om te rijden na de eerste keer werd de hardleerse automobilist korte tijd later door een tweede patrouille weer aangehouden. Hij moest wederom een ademanalyse ondergaan en hieruit bleek dat hij opnieuw in overtreding was. Binnenkort zal hij zich voor zijn vergrijpen moeten verantwoorden voor de rechtbank. De rechter bepaalt tevens wanneer hij zijn rijbewijs terugkrijgt.