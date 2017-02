YouTube Golden Play Button voor Dylan Haegens

YouTuber Dylan Haegens heeft vrijdag een YouTube Golden Play Button gekregen, een onderscheiding voor YouTubers met meer dan een miljoen abonnees.

De Venraynaar uploadde in 2010 zijn eerste video op de internetsite en is inmiddels een idool voor vele tieners die hem op de voet volgen. Hij is de derde Nederlandse YouTuber met meer dan een miljoen abonnees. Enzo Knol en de mannen achter StukTV gingen hem voor. Haegens werd op een surpriseparty op het kantoor van Google (het moederbedrijf van YouTube) in het zonnetje gezet. De Venraynaar post al zo'n zeven jaar elke week een of meerdere video's op zijn kanaal, meestal sketches of komisch bedoelde top 10-lijstjes, waarnaar geregeld zo'n 800.000 mensen kijken. En dan is er ook nog een tweede kanaal, waarop hij samen met zijn vrienden wat persoonlijkere zaken post, dat inmiddels ruim 477.000 abonnees telt.