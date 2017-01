Miljoen abonnees voor YouTuber Dylan Haegens

Eén miljoen abonnees op YouTube. Maar weinig Nederlanders kunnen het zeggen, maar Dylan Haegens uit Venray sinds zondagavond rond 19.00 uur wel.

Het aantal abonnees steeg in de laatste uren steeds meer naar de 'magische' grens. De maker van video's is immens populair en het aantal mensen dat hem volgt nam de afgelopen maanden, en zeker ook in de afgelopen uren, snel toe. Begin vorig jaar had de Venraynaar nog minder dan 600.000 abonnees op YouTube. Het team van Dylan Haegens bestaat uit zijn vriendin Marit Brugman, die onder meer mee schrijft aan het script van de video's, in de sketches meespeelt en de productie doet, Teun Peters (cameraman) en Rick Vermeulen (design/animaties). Haegens en zijn team maken voornamelijk comedysketches. En die zijn, vooral onder de jeugd, razend populair.

Op Twitter meldt de Venraynaar trots: ''Iedereen super bedankt voor alle felicitaties en support!'' Het behalen van de grens van een miljoen abonnees wordt door YouTube beloond met een onderscheiding, de zogenoemde Golden Play Button.