Rijbewijs kwijt

De politie heeft donderdagavond het rijbewijs van een 51-jarige inwoner van Melderslo ingevorderd.

Het rijgedrag van de bestuurder trok de aandacht van de politie. Bij het NS-station in Oostrum passeerde de automobilist over de Stationsweg met hoge snelheid een andere personenauto. De politie zette vervolgens meteen de achtervolging in. 'Het rijgedrag van de bestuurder was zeer onverantwoord en leverde direct gevaar op voor de overige weggebruikers', meldt de politie. In Oirlo kon de bestuurder, die al eerder was gewezen op zijn gevaarlijke rijgedrag, na een korte achtervolging worden aangehouden. Tegen de man wordt tevens een proces-verbaal opgemaakt. Het ingevorderde rijbewijs wordt opgestuurd naar de officier van justitie bij het parket Limburg. 'Binnen een periode van tien dagen na de datum van invordering beslist de officier over een eventuele teruggave of inhouding van het rijbewijs', aldus de politie op Facebook.